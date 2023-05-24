دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجل كريستيانو رونالدو هدفا، قاد من خلاله ناديه النصر للفوز على نظيره الشباب بنتيجة 2/3، على أرض ملعب "الأول بارك"، الثلاثاء، في قمة مباريات الجولة الـ28 في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

وكانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما إلى أن تمكن المهاجم البرتغالي من تسجيل هدف فريق "العالمي" الثالث عند الدقيقة 59، إذ سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتهز شباك "الليوث".

ووصل اللاعب البالغ من العمر 38 عاما للمساهمة التهديفية رقم 16 في الدوري، خلال الموسم الجاري، إذ أحرز 14 هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين.

وبهذا الفوز، وصل نادي النصر للنقطة 63 في المركز الثاني على سلم ترتيب مسابقة دوري "روشن"، بفارق 3 نقاط عن المتصدر، اتحاد جدة، فيما تجمد رصيد منافسه الشباب عند النقطة 53 في المركز الثالث.