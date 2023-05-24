كريستيانو رونالدو يثير تفاعلا بطريقة احتفاله أمام الشباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار اللاعب كريستيانو رونالدو تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، بطريقة احتفاله بهدفه في مباراة ناديه النصر ومنافسه الشباب، التي أقيمت على أرض ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ28 في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

ونجح المهاجم البرتغالي في تسجيل هدف "العالمي" الثالث من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، عند الدقيقة 59، ليقود فريقه إلى هزيمة "الليوث" بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

واحتفل رونالدو بهدفه مع رفاقه، قبل أن يقوم بحركة تشبه "السجود" ليلاقي فعله استحسانا كبيرا والتصفيق من زملائه.

وعزز رونالدو من رصيده على صعيد التهديف، إذ بَاتَ بحوزته 14 هدفاً في الدوري، إضافة إلى 2 أسيست.

ويفصل نادي النصر 3 نقاط عن متصدر سلم ترتيب أندية دوري "روشن"، اتحاد جدة، قبل جولتين من النهاية.