دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد كريستياتو رونالدو، لاعب نادي النصر، بدوري "روشن" السعودي، مؤكداً على أنّه سيكون ضمن أفضل 5 دوريات حول العالم.

وكان النجم البرتغالي قد تمكّن من قيادة فريق "العالمي" إلى تحقيق الفوز على نادي الشباب بنتيجة 2/3، بعد تسجيله الهدف الثالث من تسديدة خارج منطقة الجزاء، في قمة مباريات الجولة الـ 28.

وقال رونالدو لقناة "SSC" السعودية، عقب نهاية المباراة: "حسنا، سعيد جداً، الفريق قدّم مباراة رائعة، تلقي هدفين أمر صعب جداً لكن كنا واثقين حتّى النهاية، وأحرزنا 3 أهداف، تهانينا للفريق، الجمهور كان رائعاً، نحن سعداء جداً".

عن الدوري السعودي، قال كريستيانو: "في رأيي الدوري السعودي أصبح أفضل، الموسم القادم سيكون أفضل بكثير، خطوة بخطوة، أعتقد أن الدوري سيكون ضمن أفضل 5 دوريات حول العالم".

وتابع: "لكن يحتاج الوقت واللاعبين والبنية التحتية، أعتقد أن هذا البلد لديه إمكانيات مذهلة، أُناس مذهلون، والدوري سيكون رائعاً في رأيي".

وغرّد النجم البرتغالي عبر حسابه على منصة تويتر، بعد المباراة: "روح الفريق الرائعة تعود ونفوز بها!، شكراً جزيلاً للجماهير الّتي وقفت معنا عندما كنا في أمس الحاجة إليها!".