دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ إريك تين هاغ، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، بإجابة غامضة عندما سُئل عن صحة تقارير صحفية تربط نيمار دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان، بفريق "الشياطين الحمر".

وزعمت تقارير أن النادي الناشط في مسابقة البريميرليغ يرغب في ضمّ المهاجم البرازيلي إلى صفوفه، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط نيمار بعقدٍ مع النادي الباريسي يمتد حتى عام 2025، وسط تكهنات بأن النادي الفرنسي لا يمانع على رحيل اللاعب.

في مؤتمر صحفي قبيل مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي، أجاب تين هاغ على سؤال الصحفيين، حول مدى صحة التقارير المتداولة باهتمام الفريق بنيمار دا سيلفا، قائلاً: "عندما يكون لدينا أخبار.. سنخبركم".

ساهم نيمار (31 عامًا) في إحراز 24 هدفًا بقميص باريس سان جيرمان، في مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم، إذ سجّل 13 هدفًا وقدّم 11 تمريرة حاسمة.