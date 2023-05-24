برشلونة يعلن رحيل جوردي ألبا.. ما أبرز إنجازاته مع النادي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي برشلوتة الإسباني، الأربعاء، عن توصله إلى اتفاقٍ مع جوردي ألبا، يقضي برحيل اللاعب في نهاية الموسم الجاري، على الرغم من تبقي عام واحد على عقده.

وأصدر "الفريق الكتالوني" بياناً عبر موقعه الرسمي، حمل الإعلان عن نهاية مشوار الظهير البالغ من العمر 34 عاماً مع النادي، والّذي امتد 11 سنة.

وقال نادي برشلونة: "يود النادي أن يعرب علناً عن امتنانه لألبا على مهنيته والتزامه وتفانيه، وعلاقته الإيجابية والودية مع جميع أفراد عائلة برشلونة"، مُضيفاً: "يتمنى النادي له كلّ ثروة في المستقبل، سيكون برشلونة دائماً موطناً لك يا جوردي".

من جانبه، نشر ألبا فيديو عبر حسابه على منصة تويتر ودّع من خلاله "الفريق الكتالوني".

انضمّ جوردي ألبا لنادي برشلونة عام 2012، وقد ارتدى قميص الفريق في 458 مباراة، بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 19 هدفاً وقدّم 91 تمريرة حاسمة.

وحقق ألبا مع "الفريق الكتالوني" 19 لقباً، منهم: الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ويعتبر جوردي ألبا ثاني اللاعبين الراحلين عن صفوف نادي برشلونة، هذا الصيف، بعد سيرجيو بوسكيتس.