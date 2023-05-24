دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تبادل اللاعبون العرب تصدر المشهد في بعض مراحل الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، منهم من دوّن اسمه في سجلات المسابقة على مر تاريخها.

محمد صلاح

ساهم النجم المصري في إحراز 30 هدفًا، إذ سجّل 19 وقدّم 11 تمريرة حاسمة.

على الرغم من معاناته رفقة فريق ليفربول في بداية الموسم، إلأ أنه قاد صحوة "الريدز"، وحقق عددًا من الأرقام القياسية، أبرزها: الهدّاف التاريخي للنادي في المسابقة وأول لاعب يسجّل في 9 مباريات متتالية على أرض الفريق، وبَاتَ بحوزته أكثر من 100 هدف على ملعب أنفيلد، إضافة إلى تقدمه على سلم ترتيب هدّافي النادي تاريخيًا.

رياض محرز

ساعد المهاجم الجزائري في تحقيق فريقه مانشستر سيتي للقب، قد سجّل 5 أهداف وصنع 10 آخرين.

يُعد أكثر لاعب عربي وإفريقي تتويجًا بلقب البريميرليغ بواقع 5 مرات، كما يعتبر من أكثر اللاعبين الإفريقيين صناعة للأهداف في المسابقة.

سعيد بن رحمة ونايف أكرد

تعاونا رفقة زملائهما على قيادة نادي وست هام يونايتد للابتعاد عن مراكز الهبوط، والوقوع في المركز الرابع عشر برصيد 40 نقطة.

نجح الجناح الجزائري في تسجيل 6 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة، فيما وقّع المدافع المغربي على هدفين.