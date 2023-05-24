دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على استمراره مع الفريق في الموسم المقبل 2024/2023، بصرف النظر عن نتائج التحقيق حول مزاعم خرق النادي للقواعد المالية.

وفي فبراير/ شباط الماضي، اتهمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فريق "السيتزنز" بارتكاب انتهاكات للمعلومات المالية، وأحالت النادي إلى لجنة مستقلة.

واتهمت الرابطة نادي مانشستر سيتي بالفشل في تقديم معلومات مالية دقيقة، وفقاً لقواعد مسابقة (البريميرليغ) من موسم 2010/2009 وحتّى موسم 2018/2017.

وطالب غوارديولا بإيجاد حل سريع لهذه القضية، إذ قال في مؤتمر صحفي يسبق مواجهة مانشستر سيتي وبرايتون: "سأبقى الموسم المقبل بينما هناك 110 تهمة ضدنا، لا تقلق، سنكون هناك"، مُضيفاً: "ما أرغب فيه هو أن يتمكن الدوري الممتاز والقضاة من فعل شيء ما في أقرب وقت ممكن"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع: "إذا ارتكبنا خطأً ما، فسيعرفه الجميع، وإذا كنا نعمل كما نعتقد كنادٍ لسنوات عديدة بالطريقة الصحيحة، عندها سيتوقف الناس عن الحديث عن ذلك".

وأردف بيب: "نود أن يكون القرار في أسرع وقت، آمل ألا يكونوا مشغولين للغاية وأن يروا كلا الجانبين ويقرروا ما هو الأفضل، لأنني في النهاية أعرف جيداً أن ما فزنا به على أرض الملعب لا شك فيه".

وأوضح المدرب الإسباني: "في الوقت الحالي أنا لا أفكر في المغادرة ولكن من يدري، لكنني لا أفكر (في هذا)".

وأكمل بيب غوارديولا: "أود الاستمرار هنا الموسم المقبل بصرف النظر عن النتائج، أود ذلك ولكني لا أعرف كيف سيكون الشعور، الفوز أو خسارة فرصتين (نهائيات) أمامنا، شعوري هو أنّني لدي عقد وعندما أوقع أريد أن أحترم النادي".

وأتمّ مدرب السيتي: "كان الأمر نفسه مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (مزاعم خرق قواعد مالية) والآن الدوري الإنجليزي الممتاز، دعنا نذهب، 24 ساعة إن أمكن، اجلس وحضر المحامون، لا تنتظر سنتين، لماذا لا نفعل ذلك بشكل أسرع؟..دعونا نحصل عليه في أقرب وقت ممكن لصالح الجميع".