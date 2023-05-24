دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الأربعاء، رسالة للاعب المصارعة الرومانية، أحمد بغدودة، الذي هرب من معسكر منتخب بلاده خلال مشاركته في بطولة خارجية بتونس، مطالبا إياه بالعودة على أن يتكفل ساويرس نفسه بـ"إصلاح ما يضايقه".

وعلق ساويرس على منشور لقناة "ألجزيرة" القطرية تضمن إمكانية توجيه رسالة للاعب، قائلا: "ارجع وًانا هصلح كل اللي ضايقك... احنا ولاد بلدك عايزينك"، حسب قوله.

من جانبه، قال والد اللاعب في مداخلة تلفزيونية على قناة "صدى البلد" المصرية إنه "لا يعرف أي شيء عن ابنه ولا عن مكانه" مشيرا إلى أن آخر مرة تحدث إلى ابنه كانت بعد استلامه الميدالية الفضية في الفندق، وذلك بعد أن ذكر في مداخلة سابقة أن ابنه كان يُعاني من ضائقة مالية.

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، عصام نوار، في مداخلة تلفزيونية عبر قناة "ألنهار" المصرية، ملابسات هروب بغدودة من معسكر منتخب مصر في تونس مدعيا أن هناك "شبكة" في فرنسا تحاول استقطاب اللاعبين المصريين من أجل اللعب للمنتخب الفرنسي.

وقال رئيس الاتحاد المصري للمصارعة: "بغدودة من أكثر اللاعبين أدبا وهو من أحد اللاعبين القلائل الذين لم يتسببوا بأي مشكلة ولم يصدر عنهم أي اعتراض ولم توقع عليهم عقوبات من قبل".

وتابع نوار قائلا إن اللاعب لم يتحدث مع الاتحاد عن تعرضه لضغوط أو ضائقة مالية، لكنه أشار إلى أن لاعبي المصارعة لا يتلقون أجورا مثل لاعبين الرياضات الجماعية مثل كرة القدم، لكنه "وجه شكره" لوزارة الرياضة على تحسين وضع أجور لاعبي المصارعة مقارنة بما كان عليه الوضع سابقا.

وأشار رئيس اتحاد المصارعة إلى أن بغدودة "يتلقى أجرين" من وزارة الشباب والرياضة لكنه اعترف بالوقت نفسه أن إجمالي مبلغ الأجرين قليل بالنسبة لبقية الرياضات، لكنه قال عن بغدودة: "الولد مصروف عليه قد كدة" من جانب وزارة الشباب والرياضة.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للمصارعة قائلا: "لاعب صغير يأخذ 7000 أو 8000 في الشهر وهو طالب جامعي، هذا مبلغ معقول جدا".

ورد والد بغدودة قائلا إن ابنه لا يتلقى 7000 جنيه مصري مشيرا إلى أن الأجر الذي يتقاضاه ابنه 2200 جنيه من "المشروع القومي للرياضة"، لافتا إلى أن لديه إيصالات بذلك وأكد أن ابنه يتعرض لـ"افتراءات".

وعن ملابسات الهروب، كشف رئيس الاتحاد المصري للمصارعة أن بغدودة كان لديه تأشيرة "شنغن" طويلة الأمد لتسهيل سفره إلى الاتحاد الأوروبي لخوض بطولات خارجية، وأشار إلى أن جوازات سفر اللاعبين كانت بحوزة رئيس اتحاد المصري شخصيا.

وأردف نوار قائلا: "وفي يوم نهائي بطولة المصارعة الرومانية الذي يسبق عودة البعثة إلى مصر بيوم، طلب (بغدودة) جواز سفره بهدف تحويل عملة النقود التي كانت بحوزته وأشار إلى أن هذه العملية لا تتم بدون وجود جواز سفره معه وقد اتبعت معه السلوك الإنساني والأخلاقي كلاعب فائز بالفضية.."

وتابع رئيس اتحاد المصارعة قائلا: "قانونا لا يحق لي أخذ جواز سفر اللاعب، فلو اشتكى اللاعب في المطار في أي دولة أوروبية بشأن أخذ جواز سفره من جانب الجهاز الإداري، سيتم أخذي إلى التحقيق وتحرير محضر بحقي".

وأردف نوار قائلا: "لكننا مثل كل الاتحادات نتخطى هذه القواعد والقوانين من أجل الحفاظ على لاعبينا... ولولا هذا الأسلوب لكان قد هرب العديد من اللاعبين من كل الألعاب".

وتابع رئيس اتحاد المصارعة: "لقد خاطبنا الاتحاد الدولي بالأمس عبر رسالة وسنخاطب فرنسا وسيكون هناك تدخل من رئيس الاتحاد الأفريقي من خلال الكونغرس القادم في اجتماع الاتحاد الدولي"، وأردف قائلا عن اللاعب: "مش هنسيبوا".

وأكد نوار أن اللاعب لا يستطيع اللعب مع المنتخب الفرنسي إلا بعد 4 سنوات ليحصل على الجنسية ثم يخاطب الاتحاد الفرنسي نظيره المصري الذي له حق القبول أو الرفض، على حد قوله.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة أن بإمكان اتحاده "إيقاف اللاعب" لافتا إلى أن الاتحاد الدولي يمكن أن يمنعه من المشاركة في أي بطولات في المستقبل.