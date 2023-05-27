دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حصد نادي بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني لموسم 2023/2022، بعد فوزه على نظيره كولن بهدفين لواحد، على أرض الأخير، مساء السبت.

واحتل "البافاري" صدارة ترتيب أندية (بوندسليغا) برصيد 71 نقطة، متفوّقًا على غريمه بوروسيا دورتموند بفارق المواجهات والأهداف.

شهدت الجولة الـ 34 والختامية في المسابقة سيناريو "مجنون"، إذ تقلبت النتائج في اللحظات الأخيرة في مباراتي بايرن ميونخ وكولن وبوروسيا دورتموند وماينتس.

واستغل "البافاري" تعثر منافسه بوروسيا دورتموند مع ماينتس بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، لتصاب جماهير دورتموند بالحسرة والخيبة بعد أن خسرت اللقب في الأمتار الأخيرة.

يُعد هذا اللقب الـ 11 لنادي بايرن ميونخ على التوالي والـ 33 في تاريخه، فيما حقق توماس توخيل لقب الدوري الأول مع الفريق، بعد أن تم تعيينه في منصب المدير الفني في مارس/ آذار الماضي، خلفاً ليوليان ناغلسمان.