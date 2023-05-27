دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة تويتر مع فيديو يظهر دعم ومساندة جماهير بوروسيا دورتموند للفريق، رغم خسارة النادي لقب الدوري الألماني لموسم 2023/2022 في الأمتار الأخيرة.

وكانت جماهير بوروسيا دورتموند قد ملئت مدرجات ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في المباراة الختامية في مسابقة البوندسليغا، إذ كان الفريق مرشحًا بقوة لنيل اللقب، إلا أنه خسره لصالح غريمه بايرن ميونخ، بعد تعثره بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مع نادي ماينتس.

رغم إخفاق النادي في حصد اللقب، تجمع أفراد الفريق مع نهاية المباراة في منتصف الملعب وأمام الجماهير، التي حرصت على تجديد الثقة بهم، وترديد الأهازيج والشعارات.

ونجح فريق البافاري في تحقيق اللقب للمرة الحادية عشر على التوالي والـ 33 في تاريخه، بينما يعود آخر لقب لنادي بوروسيا دورتموند إلى موسم 2012/2011.