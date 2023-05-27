دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغرّدون على منصة تويتر لقطة مهارية لكريستيانو رونالدو، خلال مباراة فريقه النصر مع الاتفاق، على أرض الأخير، مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 29 في مسابقة دوري "روشن" السعودي، مما أثار تفاعلاً.

وأظهرت عدسة الكاميرا تمرير النجم البرتغالي الكرة بين قدمي لاعب نادي الاتفاق، وهي حركة مهارية يطلق عليها جمهور لعبة كرة القدم تسمية "كوبري".

ويخوض رونالدو ورفاقه مباراة هامة أمام الاتفاق، في سباق الحصول على لقب الدوري السعودي، إذ يطمحون للفوز مع تعثر منافسهم ومتصدر سلم الترتيب اتحاد جدة.

وكان كريستيانو رونالدو قد ساهم في إحراز 16 هدفًا بقميص "العالمي" في مسابقة دوري "روشن"، هذا الموسم، إذ سجّل 14 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين.