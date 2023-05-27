دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن عدم تفاؤله على النجاح في التصدي للعنصرية في ملاعب كرة القدم في إسبانيا خلال المستقبل القريب.

وكان فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد، قد تعرض للإساءة العنصرية في مباراة فريقه وفالنسيا ضمن مسابقة الدوري الإسباني (لا ليغا)، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، قبل أن يتضامن معه عدد كبير من الرياضيين حول العالم.

في مؤتمر صحفي بثه الحساب الرسمي لفريق "السيتيسينز" على منصة تويتر، سبق مباراة السيتي و برينتفورد، علّق غوارديولا على واقعة ترديد هُتافات مسيئة ضدّ المهاجم البرازيلي، قائلاً: "المشكلة في العنصرية أينما تحدث ليس فقط فيما يخص الجنس أو لون البشرة لكن أيضاً في السلوك".

وتابع: "ذلك عندما نعتقد أن بلدنا أفضل من البلدان الأخرى أو لغتنا أفضل من غيرها، لكن كلما سافرت أكثر تعرف أن الأمر نفسه في كلّ مكان، جميعاً لدينا نفس المخاوف وكذلك الأشياء الجيدة".

وأردف بيب: "علينا أن نتقبل بعضنا الآخر والتنوع وأن هناك قوة للبشرية، ما نزال بعيدين عن تحقيق ذلك، نحن بعيدون بالفعل عن ذلك، لكن آمل أن تكون هذه خطوة لتحقيق الأمر في إسبانيا".

وأكد بيب غوارديولا: "لكني لستُ متفائلاً جداً، أعرف هذا البلد ولستُ متفائلاً".

عانى فينيسيوس (22 عاماً) من الإساءة العنصرية في مباريات عدّة هذا الموسم، وتحديداً في مسابقة (لا ليغا).