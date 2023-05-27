دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصر يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، على أن اللاعب محمد صلاح لا يفكر بمغادرة الفريق، رغم الإخفاق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان النجم المصري قد قال إنّه "محبط" بعد عجز "الريدز" في الوصول لمسابقة (التشامبيونزليغ)، مما أدى إلى طرح تساؤلات على المدرب الألماني، عمّا إذا كان اللاعب يريد الرحيل.

قال كلوب في مؤتمر صحفي نقله الموقع الرسمي لنادي ليفربول، وسبق مواجهة الفريق مع ساوثهامبتون: "لا تقلق، لا (لا يريد الرحيل)، سمعتُ فقط ما كتبه (صلاح) على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم أسمع أي شيء من شأنه أن يؤدي إلى هذا الاتجاه".

وأضاف يورغن كلوب: "مو (محمد صلاح) يحب وجوده هنا، وكان مو جزءاً من هذا الموسم.."

وتابع: "إذا جاءني أحد اللاعبين وقال: "أوه"، لم نتأهل لدوري أبطال أوروبا، يجب أن أغادر، كنت سأقوده إلى النادي الآخر".

وأردف مدرب "الريدز": "خذ المفتاح، تعال إلى السيارة، إلى أين تريد أن تذهب؟ سأقودك، لأن هذا سيكون شيئاً لا يمكنني فهمه أبداً".

وأتمّ كلوب: "لن أقول إنّني في حاجة إلى العمل في دوري أبطال أوروبا لذلك سأرحل الآن، أنا المسؤول عن هذه الفوضى أو أي شيء آخر، لا يمكنك الذهاب في هذه اللحظات، هذا ليس هو الحال مع مو (صلاح)، على الإطلاق، ولم يخبرني أحد آخر من اللاعبين (أنهم يريدون المغادرة)، سألوني عما إذا كان بإمكانهم قضاء يوم عطلة أطول".