دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف لوكا روميرو، لاعب منتخب الأرجنتين، أنظار جمهور لعبة كرة القدم، بعد تسجيله هدفاً بطريقة جميلة للغاية، خلال مباراة فريقه ومنتخب نيوزيلندا، ضمن منافسات كأس العالم تحت 20 عاماً.

فعند الدقيقة 36، راوغ لوكا روميرو لاعبي المنافس في منتصف الملعب، ثمّ توجه نحو المرمى قبل أن يسدد كرة "صاروخية" من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وأعاد لوكا روميرو بداية مواطنه ليونيل ميسي في اللعبة الشعبية الأولى حول العالم للأذهان، إذ اشتهر حينها بأهدافه الجميلة.

وساهم لوكا روميرو (18 عاماً) في فوز منتخب "التانغو" على نظيره نيوزيلندا بخماسية نظيفة، في ختام منافسات دور المجموعات من مونديال الشباب.

وتصدر منتخب الأرجنتين سلم ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ليبلغ الدور الثاني من البطولة.