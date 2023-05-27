دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، فوز إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في مسابقة (البريميرليغ) لموسم 2023/2022.

وكان المهاجم النرويجي قد قاد فريق "السيتيسينز" لتحقيق لقب المسابقة للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه، بعد منافسة شرسة مع نادي أرسنال.

وشارك هالاند في 35 مباراة بقميص نادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، ساهم خلالها في تسجيل 44 هدفاً، إذ أحرز 36 هدفاً وقدّم 8 تمريرات حاسمة.

وعادل إيرلينغ هالاند رقم النجم الفرنسي السابق تييري هنري في موسم 2003/2002 من حيث عدد المساهمة التهديفية.

ويعتبر مهاجم فريق "السيتيسينز" أكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في موسم واحد بـ 36 هدفاً.

كما فاز هالاند (22 عاماً) بجائزة اتحاد كتاب كرة القدم في بريطانيا لعام 2023، وقد حصل على أكثر من 80٪ من الأصوات.