دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، أولويات الفريق في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا أن جول كوندي يعتبر جزءًا أساسيًا من النادي.

كان برشلونة قد أعلن رحيل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا عن صفوف الفريق، هذا الصيف، بعد مسيرة امتدت لسنوات حققا خلالها عددًا من الإنجازات.

في وقت زعمت تقارير صحفية أن اللاعب الفرنسي يرغب في مغادرة أسوار الفريق الكتالوني نتيجة خلافات، قبل أن ينفي المدرب ذلك.

تحدّث تشافي في مؤتمر صحفي يسبق مباراة برشلونة مع ريال مايوركا، قائلاً: "سنفتقد بوسكيتس وألبا، إنهما قباطنة ونماذج يحتذى بها، يوم الأحد سيكون يوماً عاطفياً للغاية في سبوتيفاي كامب نو، سنقول وداعاً بعد سنوات عديدة".

وأضاف تشافي هيرنانديز: "لن نوقع مع ظهير أيسر جديد هذا الصيف ليحل محل ألبا، لدينا بالدي وماركوس ألونسو"، موضّحًا: "نحن بحاجة إلى استبدال بوسكيتس، سوف يعتمد ذلك على حالة اللعب المالي النظيف، أريد محورًا ذكيًا وحازمًا ويفوز بالمبارزات".

عن كوندي، قال: "إنه محترف بالكامل، وجزء أساسي من فريقنا، لا يوجد مشاكل معه على الإطلاق، لا أعرف لماذا يقولون في وسائل الإعلام إن هناك مشاكل معه".

وتابع: "كان هناك محادثة صحية بيننا، هو محترف رائع ويعطينا ضمانا، سواء في الجهة اليمنى أو قلب الدفاع، لا يوجد حتى مشكلة واحدة".