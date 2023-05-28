دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغرّدون على منصة تويتر فيديو يظهر رد فعل اللاعب أحمد حجازي عند تدافع جماهير نادي اتحاد جدة، خلال احتفالها بتحقيق لقب دوري "روشن" السعودي، لموسم 2023/2022، مما أثار تفاعلاً.

وأظهر الفيديو إنقاذ المدافع المصري لعدد من جماهير فريقه، إذ قام بدفع السياج لمنع سقوطهم، بعد حدوث تدافع وراء أسوار الحماية، ليلاقي فعله استحساناً كبيراً.

وحصد حجازي ورفاقه لقب الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2009/2008 وبعد غياب دام 13 عاماً، وللمرة التاسعة على مر تاريخ مشاركة النادي في المسابقة.

وكان أحمد حجازي أحد أبرز عناصر فريق "النمور" الّتي ساهمت في الظفر بلقب دوري "روشن"، هذا العام، إذ ساعد في خروج فريقه بشباك نظيفة في مباريات عدّة.