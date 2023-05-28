بعد غياب دام 13 عامًا.. اتحاد جدة يحصد لقب الدوري السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حصد نادي اتحاد جدة لقب مسابقة دوري "روشن" السعودي لموسم 2023/2022، بعد فوزه على نظيره الفيحاء على أرض الأخير وبين أنصاره بنتيجة 0/3، مساء السبت.

وحسم فريق "النمور" اللقب قبل جولة واحدة على النهاية، بعد احتلاله صدارة سلم الترتيب برصيد 69 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن منافسه النصر.

ونجح نادي اتحاد جدة في تحقيق لقب الدوري السعودي بعد غياب دام 13 عامًا، إذ يعود آخر تتويج له بالمسابقة إلى موسم 2009/2008.

ويعتبر هذا اللقب هو التاسع لفريق "النمور" على مر تاريخ مشاركته في المسابقة، بفارق 9 ألقاب عن الأكثر حصدًا للذهب، نادي الهلال.

كما ضمن اتحاد جدة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.