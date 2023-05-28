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نشر الأحد ، 28 مايو / أيار 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، عن تقديم مكافأة مالية لنادي اتحاد جدة، بعد فوزه بلقب مسابقة دوري "روشن" لموسم 2023/2022.

وحصد فريق "النمور" لقب الدوري للمرة الأولى بعد غياب دام 13 عاماً ومنذ موسم 2009/2008، وللمرة التاسعة على مر تاريخ مشاركته في المسابقة.

وهنأ الأمير الوليد بن طلال نادي اتحاد جدة باللقب، وقرر منحه مبلغ 3 ملايين ريال سعودي (800 ألف دولار).

كما بارك الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق، لفريق "النمور"، إذ قال عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر: "ألف مبروك للاتحاد بطولة الدوري، العميد فريق كبير وعملاق وجمهوره الكبير يستحق الفرح، أحب الإتحاد وأحترمه".

فيما غرّد الأمير عبد الله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي: "ألف مبروك للعميد و جماهيره".

وضمن نادي اتحاد جدة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.