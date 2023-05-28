جرانيت شاكا يتصدر مشهد الجولة الأخيرة في الدوري الإنجليزي.. ماذا قدم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب جرانيت شاكا هدفين، قاد من خلالهما فريقه أرسنال للفوز على وولفرهامبتون واندررز بخماسية نظيفة، في مباراة أقيمت على أرض استاد الإمارات، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تمكّن المدافع السويسري (30 عامًا) من تسجيل ثنائية في ظرف 4 دقائق، إذ افتتح أهداف فريقه عند الدقيقة 11، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 14.

ونجح شاكا في التوقيع على هدفين بقميص فريق "الغانرز" خلال مباراة واحدة للمرة الأولى، بعد أن لعب 297 مباراة.

ووصل جرانيت شاكا للمساهمة التهديفية رقم 14 في مسابقة (البريميرليغ)، هذا الموسم، إذ سجّل 7 أهداف وصنع مثلها.

وذكرت تقارير صحفية أن المدافع السويسري خاض مباراته الأخيرة مع نادي أرسنال، إذ تقرر انتقاله لنادي باير ليفركوزن الألماني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.