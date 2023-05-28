دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار تصريح أحمد كعكي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، تكهنات حول ارتباط كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، بفريق "النمور".

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 35 عاماً ضمن دائرة اهتمامات نادي اتحاد جدة، دون تأكيد رسمي من أي طرف.

وفي حوار مع برنامج "صدى الملاعب" عبر قناة "MBC"، قال المراسل: "يقولون بنزيما عندكم"، ليرد عليه أحمد كعكي: "نقول إن شاء الله".

وأبتعد نائب رئيس مجلس إدارة فريق "النمور" عن الخوض في التفاصيل، إلّا أن تصريحه قد تسبب في طرح تساؤلات حول إمكانية انتقال بنزيما لمسابقة دوري "روشن".

ويرتبط كريم بنزيما مع فريق "الميرنغي" بعقدٍ يمتد حتّى صيف 2023، ومازال يخوض سباق اعتلاء صدارة ترتيب هدّافي مسابقة الدوري الإسباني، هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 18 هدفاً، وبفارق 5 أهداف عن صاحب المركز الأول روبرت ليفاندوفسكي.