لفتة إنسانية من كيليان مبابي مع مشجعة تخطف الأنظار في الدوري الفرنسي

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نشر الأحد ، 28 مايو / أيار 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف كيليان مبابي أنظار جمهور لعبة كرة القدم، بعد لفتة إنسانية من اللاعب مع مشجعة، على أعقاب مواجهة نادي باريس سان جيرمان ونظيره ستراسبورغ، في الدوري الفرنسي.

وقبل انطلاق صافرة البداية وعند عمليات الإحماء، سدد اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً كرة قد ضلت طريقها إلى مدرجات الملعب لتصيب إحدى المشجعات في وجهها وتسبب لها النزيف.

وذهب مبابي إلى المشجعة للاطمئنان عليها وتقديم اعتذاره لها، ليلاقي فعله استحساناً كبيراً.

وتعادل رفاق كيليان مبابي مع مضيفهم ستراسبورغ بهدف لمثله، ليحصد النادي الباريسي لقب الدوري الفرنسي لموسم 2023/2022، قبل جولة واحدة على نهاية المسابقة.

وحقق نادي باريس سان جيرمان لقبه الحادي عشر بعد احتلاله صدارة سلم ترتيب المسابقة برصيد 85 نقطة وبفارق 4 نقاط عن منافسه لانس.