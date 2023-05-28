دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سارع نادي بايرن ميونخ إلى الإعلان عن إقالة مديره الرياضي، حسن صالح حميديتش، ومديره التنفيذي، أوليفر كان، بعد فوز الفريق بلقب مسابقة الدوري الألماني لموسم 2023/2022.

وقال أوليفر كان لقناة "Sky" الألمانية عقب ذلك: "كان هذا أسوأ يوم في حياتي، إذ لم أتمكن من الاحتفال مع اللاعبين"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأثار المدير التنفيذي لفريق "البافاري" جدلاً في الأوساط الإعلامية، بعد أن كشف عن منعه من حضور احتفال النادي باللقب، إذ غرّد على منصة تويتر: "أود أن أحتفل معكم، لكن للأسف لا أستطيع أن أكون معكم اليوم لأن النادي حرمني".

ولوحظ على الفور غياب أوليفر كان عن مباراة الفريق الأخيرة في (البوندسليغا)، لكن النادي أبلغ الصحفيين أنه يعاني من الأنفلونزا ولا يمكنه حضور المباراة، حسب ما ذكره موقع "يورو سبورت".

انضمّ أوليفر كان إلى صفوف بايرن ميونخ كحارس مرمى في عام 1994، وقضى 14 موسمًا مع الفريق، خاض خلالها أكثر من 600 مباراة وسط عدد من الإنجازات.

فيما انضمّ إلى مجلس إدارة فريق "البافاري" في عام 2019، كما أصبح الرئيس التنفيذي في عام 2021، كبديل لكارل هاينتس رومنيغه.

وشهدت الفترة التي قضاها أوليفر كان رئيس تنفيذيًا للنادي استمرار هيمنة الفريق على كرة القدم الألمانية، إذ فاز بمسابقة الدوري في المواسم الثلاثة التي قضاها في هذا الدور، لكنّ معاناة البايرن في أوروبا استمرت في الآونة الأخيرة.