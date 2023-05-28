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نشر الأحد ، 28 مايو / أيار 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ظفر نادي باريس سان جيرمان بلقب مسابقة الدوري الفرنسي لموسم 2023/2022، بعد تعادله مع نظيره ستراسبورغ بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الـ 37 وما قبل الأخيرة.

واحتل النادي الباريسي صدارة سلم الترتيب برصيد 85 نقطة، بفارق 4 نقاط عن منافسه لانس، ليحقق اللقب قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة.

ويعتبر هذا اللقب الثاني لنادي باريس سان جيرمان على التوالي، والحادي عشر على مر تاريخ مشاركته في المسابقة، ليكون الفريق الأكثر حصداً للذهب.

فيما حقق ليونيل ميسي رقماً قياسياً قد أضافه لمسيرته المليئة بالإنجازات الفردية والبطولات الجماعية، إذ بَاتَ النجم الأرجنتيني أفضل هدّاف في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى برصيد 496 هدفاً.

وكان ميسي (35 عاماً) قد ساهم في إحراز 32 هدفاً في الدوري الفرنسي، هذا الموسم، إذ سجّل 16 هدفاً وصنع مثلها.