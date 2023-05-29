دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سخر الحساب الرسمي لنادي تشيلسي على منصة تويتر من نادي ليدز يونايتد، بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي وتوديعه مسابقة (البريميرليغ).

وفي أغسطس/ آب 2022، التقى الفريقان معاً وحينها علّق حساب نادي ليدز يونايتد بالقول: "الحياة تأتي ضدك بسرعة" على تغريدة حساب نادي تشيلسي، والّتي حملت الإعلان عن تلقي "البلوز" هدفين في ظرف 4 دقائق.

بعد إخفاق نادي ليدز يونايتد في البقاء بدوري الأضواء، أعاد حساب نادي تشيلسي نشر تعليق حساب نادي ليدز يونايتد على تلك التغريدة، وكتب ساخراً: "إنّها بالتأكيد كذلك".

وهبط نادي ليدز يونايتد إلى مصاف الدرجة الأولى بعد وقوع الفريق في المركز التاسع عشر على سلم الترتيب، برصيد 31 نقطة فقط.

فيما وقع فريق "البلوز" في المركز الثاني عشر بـ 44 نقطة، بعد معاناة النادي هذا الموسم، من خلال غياب الاستقرار الفني والتجديد على قائمة اللاعبين.