دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن منتخب البرتغال، الاثنين، عن قائمة الفريق التي ستخوض منافسات تصفيات أمم أوروبا 2024، خلال فترة التوقف الدولي في يونيو/ حزيران المقبل.

وتواجد كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، على رأس قائمة منتخب بلاده، التي ضمّت 26 لاعبًا.

وسيلعب رونالدو ورفاقه مع منتخبي البوسنة والهرسك وأيسلندا، في يومي 17 و20 على التوالي من الشهر القادم، ضمن تصفيات "يورو 2024".

وكان النجم البرتغالي قد سجّل 4 أهداف في شباك منتخبي لوكسمبورغ وليختنشتاين، في فترة التوقف الدولي الماضية، تحديدًا في مارس/ آذار الماضي.

واعتلى رونالدو (38 عامًا) صدارة ترتيب الهدافين في المباريات الدولية على مر التاريخ، برصيد 122 هدفًا.

كما بَاتَ أكثر اللاعبين ظهورًا مع منتخباتهم الوطنية، بـ 198 مباراة، وبفارق مباراتين عن الكويتي بدر المطوع.