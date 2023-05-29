دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت قرارات حكم مباراة فريقي إنبي وفيوتشر، في الدور الـ16 من بطولة كأس مصر، الأحد، حالة من الجدل والتفاعل من معلقين رياضيين ومغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتسب حكم اللقاء نادر قمر الدولة 25 دقيقة بدلا من الوقت الضائع في المباراة التي جمعت بين الفريقين، بعد أن توقف اللعب حوالي 22 دقيقة، بسبب مراجعة كرة هدف محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر فى مرمى إنبى، وتعطل شاشة الفار، قبل أن يعلن لاعبو إنبى الانسحاب من الملعب اعتراضاً على قرار الحكم باحتساب الهدف وعدم إلغائه، بداعى لمس الكرة للحكم، وهي في طريقها قبل تسجيل الهدف، في حين أنه كان يتوجب عليه إجراء عملية إسقاط للكرة.

واحتج لاعبو إنبي ورفضوا استكمال المباراة، قبل أن يعودوا من جديد لأرضية الملعب بعد أن توقفت المباراة من الدقيقة 57 حتى الدقيقة 79.

وأثار قرار حكم اللقاء حالة واسعة من الجدل والتفاعل بين مغردين ومعلقين رياضيين، وقال حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق الإعلامي أحمد شوبير على صفحته بتويتر: "بعد ما يقرب من 20 ق الحكم احتسب الهدف لفيوتشر قام لعيبة انبي انسحبوا والماتش لسه متوقف!!؟؟ اشياء لا تحدث الا ف الدورى المصرى".

وأضاف شوبير في تغريدة أخرى: "ودي طبعا مباراة كاس يعني مش حتفرق مع انبي في الدورى مفيش عقوبة خصم نقاط".

ونشر بعض المغردين لقطات فيديو من المباراة قالوا فيها إن "الكرة تصطدم بقدم الحكم و تذهب لنادي فيوتشر ويحرز هدف والحكم يحتسبه رغم تحذير الفار ان الكرة اصطدمت بالحكم ومع ذلك يُصر الحكم نادر قمر الدولة علي احتساب الهدف لفيوتشر".

وقال مغرد آخر: "ماتش انبي وفيوتشر، فيوتشر جاب جول الدقيقه ٥٧ الحكم نادر قمر الدوله راح يشوف الفار لقا الشاشه مش شغاله بعدين غيروا الشاشه وحسبه جول وفريق انبي اعلن انسحابه لحد الدقيقه ٧٠ راح انبي كمل لعب والحكم حسب ٢٥ دقيقه وقت ضايع لعبنا لحد الدقيقه ١٢١ وانبي اتعادل في الدقيقه ١١١ ولعبنا وقت اضافي".

وانتهت المباراة بفوز النادي المضيف بركلات الترجيح، بنتيجة 6 أهداف مقابل خمسة لفيوتشر، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي والوقت الإضافي بهدف لمثله.

وكتب حساب نادي إنبي على تويتر:" ليالى الكأس العظيمة تناديا زعيم الأندية البترولية يحقق إنتصاراً هاماً على فيوتشر ويصعد لدور الــ 8 ببطولة كأس مصر ..نهاية المباراة، إنبي 6 فيوتشر 5".