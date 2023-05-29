دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هبط نادي ليستر سيتي إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي وودّع مسابقة الدوري الممتاز (البريميرليغ)، بعد وقوعه في المركز الثامن عشر على سلم الترتيب برصيد 34 نقطة فقط.

وكان الفريق الملقب بـ"الثعالب" قد فاز على نظيره وست هام يونايتد بهدفين لواحد في الأسبوع الـ 38 والأخير، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لبقاء الفريق في دوري الأضواء.

صارع ليستر سيتي للهروب من الهبوط لـ"تشامبيون شيب"، لكنه خسر السباق لصالح منافسه إيفرتون الذي ضمن بقائه بين الكبار، بفوزه على نادي بورنموث بهدف وحيد، ليحتل المركز السابع عشر بـ 36 نقطة.

ورافق فريق "الثعالب" إلى مصاف دوري الدرجة الأولى ليدز يونايتد وساوثهامبتون.

وانتهت حكاية ليستر سيتي في مسابقة "البريميرليغ"، إذ كانت بدايتها بالصعود لدوري الممتاز عام 2014، ثمّ تحقيق اللقب في عام 2016 بعد موسم "إعجازي" للفريق، قبل أن يعود مجددًا لـ"تشامبيون شيب".