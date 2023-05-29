نابولي الإيطالي يكشف مصير مدربه سباليتي.. هل قرر الرحيل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس، أن المدير الفني لوتشانو سباليتي قرر عدم البقاء مع الفريق، إذ يرغب في الحصول على إجازة في الموسم المقبل 2024/2023.

وكان المدرب البالغ من العمر 64 عامًا، قد تولى تدريب نابولي في عام 2021، وقاد الفريق إلى تحقيق لقب مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد غياب دام 33 عامًا.

في حديثه إلى الإذاعة الإيطالية "راي"، قال رئيس نادي نابولي إنّه وافق على قرار سباليتي بالرحيل، على الرغم من تبقي 12 شهرًا على عقده، مُضيفاً: "لوتشانو رجل حر، لقد أعطانا شيئاُ وأشكره، من الصواب أن يفعل ما يريد"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

من جانبه، قال المدرب في بيان: "في بعض الأحيان، حتى مع وجود الكثير من الحب، عليك أن تغادر، الآن أنا غير قادر على تقديم كل ما يستحقه نابولي".

وتابع: "أنا بحاجة إلى الراحة، أشعر بالتعب، أحتاج إلى قطع الاتصال لفترة من الوقت"، مؤكدًا: "لن أدرب نابولي أو أي فريق آخر، سأغيب لمدة عام".

وزعمت تقارير صحفية أن المدرب الإسباني لويس إنريكي ضمن دائرة اهتمامات النادي الفائر بلقب الكالتشيو.