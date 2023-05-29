تشيلسي يعيد بوكيتينو إلى الدوري الإنجليزي.. ما إنجازاته في آخر تجربة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الاثنين، تعيين ماوريسيو بوكيتينو في منصب المدير الفني للفريق، لمدة عامين مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وأصدر فريق "البلوز" بيانًا عبر موقعه الرسمي، حمل الإعلان عن تكليف المدرب الأرجنتيني في المهام الفنية، على أن يبدأ عمله في 1 يوليو/ تمّوز 2023.

قال لورنس ستيوارت وبول وينستانلي، مديرا نادي تشيلسي: "إن خبرة ماوريسيو ومعايير التميز والصفات القيادية والشخصية ستخدم نادي تشيلسي لكرة القدم، كما الدوري الإنجليزينمضي قدماً".

وأضافا: "إنه مدرب ناجح، عمل على أعلى المستويات، في بطولات ولغات متعددة، لقد جعل كل من روحه ونهجه التكتيكي والتزامه بالتنمية المرشح الاستثنائي".

أشرف بوكيتينو على تدريب نادي باريس سان جيرمان في يناير/ كانون الثاني 2021 قبل أن يغادر في يوليو/ تموز 2022، وقد حقق خلال هذه الفترة 3 ألقاب، وهي: الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر.

وسبق للمدرب الأرجنتيني (51 عامًا) أن عمل في مسابقة البريميرليغ، مع ناديي ساوثهامبتون وتوتنهام هوتسبير بين عامي 2013 و2019.