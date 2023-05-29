دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--- أثار تصريح للاعب المصري السابق ومقدم البرامج أحمد حسام ميدو، حول إرسال مصر متخصصين إلى السعودية لـ"تعليمهم" كرة القدم في الماضي وحديثه عن تفوق المملكة كرويا على مصر حاليا، جدلا على تويتر، الأحد.

وقال ميدو، في برنامج "الريمونتادا" الذي يقدمه، في إطار المقارنة بين الدوري السعودي والكرة المصرية: "أريد أن أرى مقارنة بين صورتين إحداهما من الدوري السعودي والأخرى من الدوري المصري".

وأردف اللاعب المصري السابق قائلا: "الأمر لا يتعلق بالأموال، فنحن لدينا أموال ونستطيع أن نقوم بأمور جيدة إذا أردنا ذلك".

وامتدح ميدو جودة الملاعب والتصوير في السعودية وحتى قمصان الأندية السعودية، وأردف قائلا: "لماذا نحن لا نحاول أن نرسل أحدا، بما أن العلاقات طيبة بين مصر والسعودية، كي يبقى هذا الشخص أسبوعين ويعرف كيفية عمل النظام ويفهم الطريقة التي اتبعوها لتنظيم دوري قوي ويعود إلى مصر ليحاول تطبيقه... ليس عيبا".

وتابع اللاعب المصري السابق قائلا: "يجب أن تكون واقعيا وتدرك أن (السعوديين) سبقوك فأنت (كمصري) كنت ترسل لهم من يعلمهم كرة القدم، وها هم اليوم يسبقونك، فما السبب؟ لأن هناك من يريد أن يعمل من أجل بلده وأن يطور".

وأضاف ميدو قائلا عن القائمين على الرياضة في السعودية: "عندما تركوا الأمور لتديرها بعض الشخصيات في الماضي منذ عشر سنوات، كادت الكرة السعودية أن تُفسد، وكان الحكام يجاملون بعض الأندية، وظهرت مشاكل تتعلق بالأموال والميزانيات"، مشيرا إلى أن القائمين على الكرة السعودية صححوا المسار لاحقا.

ولم تلق تصريحات ميدو ردود فعل إيجابية كثيرة، إذ انتقد البعض استخدامه كلمة "علمناهم" مشيرا إلى أنها "تخلق حساسيات".

وفيما يلي أبرز التعليقات: