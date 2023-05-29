بسبب "حصان هارب".. حارس باريس سان جيرمان في المستشفى وهذه حالته

(CNN) -- نُقل الإسباني سيرجيو ريكو، حارس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى المستشفى بعد تعرّضه لحادث عقب اصطدامه بعربة بغل وحصان هارب، وفقًا لعائلته.

وذكر بيان عائلة الحارس والذي شاركه وكالة اللاعب "You First" أن سيرجيو ريكو سُمح له من قِبل النادي الباريسي بزيارة إلى هويلفا، جنوب إسبانيا، بعد حصول الفريق على لقب الدوري الفرنسي لموسم 2023/2022.

كان الحارس الإسباني (29 عامًا) في طريقه إلى القداس بالقرب من "ديل روسيو"، عندما وقع "الحادث الخطير".

وقالت عائلته في البيان: "سيرجيو في أيد أمينة، يقاتل من أجل التعافي بينما يتلقى أفضل رعاية من الفريق الطبي في مستشفى فيرجن ديل روسيو في إشبيلية بإسبانيا".

وأضافت: "ننتظر الآن النتائج الطبية التي نأمل أن تكون إيجابية حتى نتمكن من إبلاغكم بتحسنه في أسرع وقت ممكن".

فيما غرّد حساب باريس سان جيرمان عبر تويتر: "علم باريس سان جيرمان بالحادث الذي تعرض له لاعبه سيرجيو ريكو، الأحد.. النادي على اتصال دائم بأحبائه".

وتابع: "النادي برمته يعرب عن دعمه الكامل لهم".