دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفض لاعبو نادي أهلي جدة الاحتفال بفوز الفريق بلقب دوري الدرجة الأولى السعودي لموسم 2023/2022، بعد اعتلائه صدارة سلم ترتيب المسابقة برصيد 72 نقطة.

ونال لاعبو نادي أهلي جدة الميداليات الذهبية ثمّ صعدوا لمنصة التتويج، وعند تسلمهم درع المسابقة لم يقوموا برفعه عالياً، بل اكتفوا بالتقاط صورة تذكارية، ثمّ غادروا أرض الملعب على الفور.

وأثار هذا التصرف استياء المدير الفني للنادي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، إذ وقف المدرب ومساعدوه لوحدهم في الملعب، واحتفلوا بمفردهم بتحقيق اللقب.

وعلّق رئيس مجلس إدارة نادي أهلي جدة، وليد معاذ، على عدم احتفال اللاعبين، إذ قال لقناة الرياضية السعودية: "النادي استحقاقاته أكبر، شاركنا في البطولة لظرف استثنائي، رجعنا لمكاننا الطبيعي تقديراً للجماهير التي تعبت معنا هذه السنة".

وأضاف معاذ: "الأهلي مر بانتصارات كبيرة، شهدها الكبير والصغير، كنا نتمنى اليوم نكون في مكاننا الطبيعي، إنّها أزمة والحمد لله تجاوزناها".

وردّ وليد معاذ على سؤال المراسل، عمّا إذ كان حصول الفريق على اللقب يعتبر "أزمة" بالنسبة له، قائلاً: "وجودنا في البطولة يعتبر أزمة، لأن الأهلي واضح للجميع وين مكانه، وهذا السبب وراء عدم الفرحة، نحترم مشاعر جماهيرنا ورغباتهم".

ويُعتبر نادي أهلي جدة من الأندية العريقة في كرة القدم السعودية، إلّا أنّه هبط لمصاف الدرجة الأولى، الموسم الماضي، قبل أن يعود مجدداً لدوري الأضواء.