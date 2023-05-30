دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة نادي الفيصلي ومنافسه الوحدات، الاثنين، في افتتاح بطولة "القدس والكرامة" الّتي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أحداثاً مثيرة للجدل.

في الوقت بدل الضائع من المباراة وعندما كانت النتيجة تُشير للتعادل الإيجابي بهدف لمثله، توقفت المباراة نتيجة اعتراض لاعبي وكوادر نادي الفيصلي على قرار الحكم بعد أن احتسب خطأ لصالح نادي الوحدات عقب عرقلة لاعبه، ليخيّم التوتر على الأجواء.

وتبع ذلك فوضى عارمة، إذ أظهرت لقطات مصورة رمي الجماهير أكواباً من الماء على أرض ملعب فيصل الحسيني، ودخول بعضهم للمستطيل الأخضر، إضافة إلى اشتباك بالأيدي بين أفراد الفريقين، مما أدى إلى عدم استكمال المباراة.

بعد الواقعة، قال نادي الفيصلي عبر حسابه على منصة تويتر: "نتيجةً للأحداث المؤسفة التي رافقت مباراة فريقنا أمام نادي الوحدات ضمن منافسات بطولة القدس والكرامة التي ينظمها الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، غادر فريقنا الملعب إلى مكان اقامته تمهيداً للمغادرة غداً إلى عمان".

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الوحدات، بشار حوامدة، على استمرار مشاركة الفريق في البطولة بنسختها الثانية، معرباً عن اعتزاز النادي وجماهيره برمزية البطولة.

وقال حوامدة في تصريحات نقلها حساب نادي الوحدات على منصة فيسبوك: "الأحداث المؤسفة الّتي شاهدها الجميع في نهاية اللقاء لم يكن الوحدات أو لاعبوه طرفاً بها، على النقيض تماما، إذ سعى الجهاز الفني والإداري وحتى اللاعبين لاحتواء الموقف وتدارك ما يحصل، ولكن ساءت الأمور بشكل غير متوقع وخرجت عن السيطرة".

وكشف أن الحياد هو موقف نادي الوحدات حول ما حصل، مؤكداً أن "منظومة نادي الوحدات تنظر لجميع الفرق المشاركة بعين الاعتزاز والفخر بما فيها النادي الفيصلي الشقيق".