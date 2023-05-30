تصدي "غريب" من حارس مرمى خلال مباراة في الدوري السعودي وسط تفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغرّدون لقطات مصورة عبر منصة تويتر، تُظهر تصدي حارس مرمى لكرة رأسية بطريقة وُصفت بأنها "غريبة"، خلال مباراة جمعت بين نادي ضمك ونظيره الفتح، في مسابقة دوري "روشن" السعودي، مما أثار تفاعلاً.

فعند الدقيقة 89، تصدى مصطفى زغبة، حارس نادي ضمك، لكرة رأسية من مهاجم المنافس، من خلال جلوسه على الكرة، واستمر في الجلوس عليها لبعض اللحظات.

ويُعتبر هذا التصدي من أغرب التصديات في الدوري السعودي هذا الموسم.

وتعادل رفاق الحارس مصطفى زغبة مع مضيفهم الفتح بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الـ 29.

ويقع نادي ضمك في المركز السابع على سلم ترتيب مسابقة دوري "روشن" برصيد 36 نقطة، فيما يحتل منافسه الفتح المركز السادس بـ 43 نقطة.