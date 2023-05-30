دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما الإيطالي، إنه لا يهتم بالانتقادات الموجّهة إليه، قبل نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، التي تجمع فريقه مع إشبيلية الإسباني.

وسيخوض المدرب البرتغالي مباراته النهائية السادسة في المسابقات الأوروبية، عندما يقود الفريق الملقب بـ"الذئاب" في مواجهة النادي الأندلسي، مساء الأربعاء.

عندما سُئل عمّا إذا كان يهتم بمنتقديه، قال مورينيو لقناة "BT Sport" البريطانية: "أنا لا أهتم، ماذا يمكنني أن أفعل؟..محاربة الجميع؟..لا أستطيع أن أفعل ذلك، أنا أعمل بجد، أبذل قصارى جهدي"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع: "هذا هو تعليمي، هذا ما أفعله كل يوم، تاريخي موجود، ولا أحد يستطيع أن يصدق"، موضّحًا: "إنها أيضًا فلسفتي في الحياة، لدينا مباراة نهائية وسأفعل كل ما في وسعي لمحاولة الفوز بها".

أكد مورينيو أن فريقه يستحق أن يكون في نهائي مسابقة اليوروباليغ، مُشيرًا إلى أن نادي روما لن يظهر "أي خوف" ضدّ منافسه إشبيلية.

وأكمل جوزيه: "جئتُ إلى النادي لمحاولة تطويره كنادي، والوصول إلى اللحظات الخاصة التي تحدد تاريخه، هناك أندية يكون فيها النهائي مجرد مباراة نهائية، لكن بالنسبة لروما، الأمر ليس كذلك، إنّه أمر رائع للغاية".

وأتمّ مورينيو: "الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أنّني أعمل بجد، لا أستطيع أن أشتكي من الناس من حولي، ليس هناك سر، نحن نطارد الأشياء، ولا ننتظر حدوث شيء، نحن لسنا خائفين، ولا نظهر أي خوف".