هدف "خيالي" يمنح سعيد بن رحمة جائزة في الدوري الإنجليزي الممتاز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز فوز سعيد بن رحمة، لاعب نادي وست هام يونايتد، بجائزة أقوى هدف في مسابقة البريميرليغ لموسم 2023/2022.

وكان المهاجم الجزائري قد سجّل هدفًا من تسديدة صاروخية في شباك نادي كريستال بالاس في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إذ رواغ لاعبي المنافس، ثمّ سدد الكرة بقوة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وبلغت سرعة تسديد بن رحمة 107.17 كيلومترات في الساعة.

ساهم المهاجم، البالغ من العمر 27 عامًا، في ابتعاد فريقه عن مراكز الهبوط إلى مصاف دوري الدرجة الأولى، بعد أن وقع النادي في المركز الرابع عشر برصيد 40 نقطة.

وساهم سعيد بن رحمة في تسجيل 9 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، إذ أحرز 6 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة.