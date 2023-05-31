دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اتفق وزير الشباب والرياضة المصرية، أشرف صبحي، مع وزير الداخلية في البلاد، محمود توفيق، على زيادة أعداد الجماهير في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023/2022.

ومن المقرر أن يلتقي نادي الأهلي المصري مع نظيره الوداد المغربي في ذهاب المشهد الختامي من مسابقة (التشامبيونزليغ) الإفريقي، على أرض استاد القاهرة الدولي في 4 يونيو/ حزيران المقبل، فيما تلعب مواجهة الإياب يوم 11 من الشهر ذاته على الأراضي المغربية.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة في مصر بياناً رسمياً، حمل الإعلان عن زيادة أعداد الجماهير، على أن تكون الزيادة وفق الضوابط المنظمة والضابطة لعملية حضور الجماهير ووفق عدد من المحددات والشروط.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة عن تواصل أشرف صبحي مع رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، محمود الخطيب، للتنسيق في هذا الشأن.

ويعتبر فريق "المارد الأحمر" الأكثر فوزاً بلقب دوري أبطال إفريقيا بواقع 10 مرات، بينما حقق منافسه الوداد اللقب 3 مرات.