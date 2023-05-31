دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على احتمالية انتقال اللاعب ليونيل ميسي إلى مسابقة دوري "روشن"، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع نادي باريس سان جيرمان في ختام منافسات موسم 2023/2022، وسط تقارير صحفية تربطه بالعودة لنادي برشلونة وبنادي الهلال السعودي.

وقال المسحل لقناة "SSC" السعودية: "ليس لدي أخبار عن ميسي، لا أعرف، أكيد نسمع، لكن لا شك أنّني أتمنى شخصياً، أنا من أشد المعجبين بلاعب مثله، مثل مجيء كريستيانو رونالدو، أتمنى مجيء ليونيل ميسي للدوري السعودي، سوف يكمل القفزة الكبيرة للمسابقة الّتي شاهدنا بعد ظهور النجم البرتغالي".

وأكد رئيس اتحاد كرة القدم في المملكة العربية السعودية: "اليوم في رغبة كبيرة جداً في استقطاب أفضل النجوم العالميين، وأعتقد أن هذا الشيء سوف يطوّر الكرة السعودية وسوف ينعكس بشكل إيجابي كبير جداً على مسابقة الدوري".

وعن تقارير رغبة السعودية بتقديم طلب استضافة كأس العالم 2030 عبر ملف مشترك مع مصر واليونان، قال المسحل: "لا شك أنّنا نطمح لاستضافة أكبر البطولات حول العالم، فوزنا باستضافة مونديال الأندية وكأس آسيا 2027 والمنافسة على احتضان كأس آسيا للسيدات هو طموح مستحق".

وتابع: "يوماً ما سوف نسعى للتقدم بملف بحجم كأس العالم، ولكن حتّى هذه اللحظة لا يوجد شيء رسمي، ننتظر أيضاً اللوائح الخاصة بشروط التقدم، لنستطيع أن نؤكد أن أي بطولة عالمية حق مشروع لنا أن نفكر أن نستضيفها".