دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب مرتضى منصور عن غضبه بعد صدور حكم من المحكمة جنح الاقتصادية في القاهرة، يقضي بحبسه مجدداً لمدة 3 أشهر وتغريمه، بتهمة "سب وقذف" رئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب.

وكان محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي، قد أعلن عبر حسابه على منصة فيسبوك عن صدور حكم جديد بحق منصور، يقضي بحبسه وفرض غرامة مالية عليه.

قال عثمان: "قضت محكمه جنح الاقتصاديه برئاسه المستشار ابراهيم صالح حضوريا بحبس المدعو مرتضى احمد منصور 3 شهور وكفاله 10الاف جنيه وتغريمه 20 الف جنيه والزامه بتعويض مؤقت 10 الاف جنيه".

وتابع: "وألزمته بالمصاريف واتعاب المحاماه فى القضيه رقم 728 لسنه 2023 جنح اقتصاديه القاهره المرفوعه منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى يتهم فيها المذكور بالسب والشتم واساءه استخدام وسائل التواصل والازعاج".

ونشر مرتضى منصور فيديو عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، ليلة الأربعاء، قال فيه: "لا أريد أن أتكلم عن حكم قضائي، لا أحب أن أتكلم عن أحكام القضاء، أنا تعاقبت بناءً على مواد لا تقضي بالحبس بل تقضي بغرامة فقط، لا أريد الحديث عن الأحكام، لكن أقول كفاية، الموضوع بقى سياسة، لأنني أعلنت أن هناك مؤتمر صحفي قادم لحدث هام عن محمود الخطيب"، حسب قوله.

وأضاف منصور: "أُطمئن الناس ثاني يوم من انسحابنا من بطولة السوبر رفعنا قضية وشكوى إلى فيفا، ولكن تبع ذلك صدور الحكم، ليس لدي مشكلة مع أي قاضي، يحكم كما يشاء"، حسب تعبيره

وأكمل: "دائماً ما استمع لقول إن ليس كلّ البطولات تحسم داخل المستطيل الأخضر، لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك"، على حد قوله.

وانتقد مرتضى منصور بعض جماهير نادي الزمالك، الّتي هتفت ضدّه في مباراة الفريق الأخيرة في الدوري المصري.

وسبق وأن سُجن منصور لمدة شهر واحد، وتحديداً من 25 فبراير/ شباط إلى 25 مارس/ آذار 2023، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، فيما كانت محكمة القضاء الإداري في القاهرة قد أصدرت حكماً يقضي بزوال عضويته من رئاسة مجلس إدارة فريق "الفارس الأبيض".