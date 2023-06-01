دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق عبد الرزاق حمد الله، لاعب اتحاد جدة السعودي، على احتمالية انضمام كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، إلى صفوف "النمور" في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وزعمت تقارير صحفية أن المهاجم الفرنسي تلقى عرضاً من نادي اتحاد جدة، للظفر بخدماته خلال "الميركاتو" المقبل.

في وقت سابق، قال رئيس مجلس إدارة النادي أنمار الحائلي: "عندنا حمدالله"، عندما سُئل عن صحة تقارير تربط بنزيما بالفريق الفائز بلقب مسابقة دوري "روشن"، هذا الموسم.

وتحدّث المهاجم المغربي عن احتمالية مجيء كريم بنزيما، إذ قال لوسائل إعلام محلية سعودية عقب مباراة الفريق مع الطائي: "أي لاعب يأتي يا مرحباً به، إذا كان سيساعد الفريق يا مرحبا، ليس لدينا أي مشكلة".

وأضاف حمد الله: "نحن لاعبون كبار واعتدنا على المنافسة داخل الفريق وخارجه، نحن موجودون لأي شيء".

وتصدر عبد الرزاق حمد الله سلم ترتيب هدّافي الدوري السعودي، هذا الموسم، برصيد 21 هدفاً.