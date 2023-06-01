دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، بمستوى الدوري السعودي، مُشيراً إلى أن المسابقة في طريقها لتكون ضمن أفضل 5 دوريات حول العالم.

وظهر النجم البرتغالي في حوار مع الحساب الرسمي لمسابقة الدوري السعودي، تحدث من خلاله عن العيش في المملكة العربية السعودية وكرة القدم في البلاد، واحتياجات الدوري من أجل تحسينه بشكل أفضل.

عن الدوري السعودي، قال رونالدو: "أعتقد أن الدوري جيد حقاً، ولكن هناك فرص عديدة جداً للنمو، الدوري جيد وتنافسي ونمتلك فرقاً جيدة، وكذلك الحال بالنسبة للاعبين العرب".

وأضاف كريستيانو: "لكن البنية التحتية تحتاج للتحسّن قليلاً وحتى الحكام ونظام تقنية VAR، يجب أن يكونوا أسرع بعض الشيء، وهناك بعض الأمور الصغيرة التي تحتاج إلى تحسين".

وتابع بالقول: "لكني سعيد هنا وأرغب في الاستمرار هنا، في رأيي، إذا استمروا في العمل على خطتهم في السنوات الخمسة المقبلة، أعتقد أن الدوري سيصبح من أفضل 5 دوريات حول العالم".

وذكرت تقارير صحفية أن الأندية السعودية تعمل على ضمّ أبرز لاعبي كرة القدم في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من بينهم ليونيل ميسي وكريم بنزيما.

وعلّق النجم البرتغالي على احتمالية انضمام نجوم عالميين لدوري "روشن" في المستقبل، قائلاً: "في حال قدومهم سواء اللاعبين الكبار والأسماء الكبيرة أو اللاعبين الشباب والكبار، جميعم مرحب بهم، في حال حدث هذا الأمر، فإن الدوري سيتحسن".

وأردف رونالدو: "العمر ليس مهم، المهم هو الروح التنافسية للاعبين الصغار، تطور الدوري يعتمد على الكثير من العوامل".

وأعرب كريستيانو رونالدو عن سعادته بالعيش في السعودية، قائلاً: "العيش هنا جيد جداً، إذا كنت ترغب في المجيء إلى هنا وقضاء وقت ممتع والإطلاع على ثقافة وتجربة الطعام، السعوديون يفضلون الحياة في الليل، وهو ما أعتقد بأنه أمر ممتع وجيد للغاية، وإذا كنت من محبي الطعام، فالرياض أحد أفضل الأماكن التي شاهدتها على الإطلاق، وتمتع بخيارات عديدة للمطاعم ذات الجودة".