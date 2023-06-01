رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن مصير ليونيل ميسي مع النادي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن كريستوف غالتيير، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيل ليونيل ميسي عن الفريق في ختام منافسات موسم 2023/2022.

وقال مدرب النادي الباريسي في مؤتمر صحفي يسبق مباراة الفريق مع نظيره كليرمونت: "كان لي شرف تدريب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم"، مُضيفاً: "ستكون آخر مباراة لميسي في ملعب حديقة الأمراء ضد كليرمونت"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وكان النجم الأرجنتيني قد انضمّ لنادي باريس سان جيرمان في عام 2021، قادماً من نادي برشلونة، وحقق مع الفريق عدد من البطولات، أبرزها الدوري الفرنسي.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن "الفريق الكتالوني" يعمل على عودة ليونيل ميسي إلى صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وقالت أخرى إن نادي الهلال السعودي قدّم عرضاً بمبلغ مالي كبير جداً للاعب الفائز بلقب كأس العالم 2022 للظفر بخدماته.