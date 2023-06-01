دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي إشبيلية الإسباني، الأربعاء، بلقب الدوري الأوروبي (اليوروباليغ) لموسم 2023/2022، بعد تفوقه على نظيره روما الإيطالي في المباراة النهائية، بركلات الترجيح بنتيجة 1/4، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكان فريق "الذئاب" قد تقدم بالنتيجة أولا عبر باولو ديبالا، ثم أحرز النادي الأندلسي هدف التعديل بخطأ من لاعب المنافس، لتذهب المباراة إلى شوطين إضافيين، قبل اللجوء لركلات الترجيح.

وحسم نادي إشبيلة ركلات الترجيح لصالحه، بعد تألق حارسه المغربي ياسين بونو، ليحقق الفريق لقبه السابع.

ويُعتبر النادي الأندلسي أكثر فريق تتويجا بلقب مسابقة (اليوروباليغ) على مر التاريخ، بفارق 4 ألقاب عن أقرب ملاحقيه.

وخسر جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما، مباراته النهائية الأولى في المسابقات الأوروبية، إذ سبق وأن خاض 5 مباريات في المشهد الختامي وفاز في جميعها.