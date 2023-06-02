دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفض كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الحديث عن مستقبله مع فريق "الميرنغي"، بالتزامن مع تقارير صحفية تربطه بنادي اتحاد جدة السعودي.

ونال المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 35 عاما جائزة "أسطورة ماركا" المقدمة من صحيفة "ماركا" الإسبانية، مساء الخميس.

وعلى أعقاب تسلمه الجائزة، سُئل بنزيما عن مصيره مع فريق "الميرنغي"، ليرد قائلا: "لماذا علي أن أتحدث عن المستقبل؟.. أنا في ريال مدريد"، مضيفا: "الواقع مختلف، وليس ما يقال على الإنترنت، أنا فخور جدا بعملي، وأنا أستمتع بكلّ لحظة في مدريد"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع: "في رأيي، أستمتع بالتواجد في مدريد، بالأمس واليوم وغدا في التدريبات"، موضحا: "لدي مباراة يوم السبت، أتدرب غدا، لذا في الوقت الحالي أنا في مدريد".

وساهم كريم بنزيما في تسجيل 21 هدفا في مسابقة الدوري الإسباني، هذا الموسم، إذ أحرز 18 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.