دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تختلف الآراء حول اللاعب الأفضل في مسابقة دوري "روش" السعودي لموسم 2023/2022، إذ برز عدد كبير من اللاعبين ومنهم من قاد فريقه للظفر باللقب بعد غياب لسنوات عدّة، فمن هو برأيك؟

مارسيلو غروهي وأحمد حجازي وعبد الرزاق حمد الله

لعب هذا الثلاثي دورًا كبيرًا في تحقيق نادي اتحاد جدة للقب للمرة الأولى منذ 13 عامًا، تحديدًا منذ موسم 2009/2008.

كان حارس المرمى البرازيلي غروهي قد حافظ على نظافة شباكه في 19 مباراة، ليكون أكثر حارس تحقيقًا للكلين شيت خلال موسم واحد على مر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

فيما ظهر المدافع المصري حجازي بمستوى عالٍ جدًا في معظم مباريات فريق "النمور"، وساعد في كون ناديه صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة، إذ تلقى الفريق 13 هدفًا فقط.

بينما اعتلى المهاجم المغربي حمد الله صدارة ترتيب هدّافي المسابقة بـ 21 هدفًا.

تاليسكا

رغم خسارة نادي النصر للقب الدوري، إلا أن المهاجم البرازيلي كان عنصرًا فعّالاً في تشكيل فريق "العالمي"، قد ساهم في تسجيل 22 هدفًا، إذ أحرز 20 هدفًا وصنع 2.

أوديون إيغالو

عانى نادي الهلال في بعض مراحل الموسم، لكن مهاجمه النيجيري قدّم أداءً عاليًا، بعد أن سجّل 19 هدفًا وقدّم تمريرتين حاسمتين.