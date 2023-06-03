كيف رد أنشيلوتي عند سؤاله عن مستقبل كريم بنزيما مع ريال مدريد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اتفق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، مع مهاجم الفريق، كريم بنزيما، على أن "الإنترنت ليس هو الواقع"، ردًا على أنباء تربط المهاجم الفرنسي بنادي اتحاد جدة السعودي.

خلال تسلمه جائزة "أسطورة ماركا" المقدمة من صحيفة "ماركا" الإسبانية، الخميس الماضي، سُئل بنزيما عن مستقبله مع فريق "الميرنغي"، ليرد قائلاً: "لماذا علي أن أتحدث عن المستقبل؟.. أنا في ريال مدريد، الواقع مختلف، وليس ما يقال على الإنترنت، أنا فخور جدا بعملي، وأنا أستمتع بكلّ لحظة في مدريد".

وتحدّث المدرب الإيطالي لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي، السبت، قبل مواجهة أتلتيك بيلباو، قائلاًً: "الإنترنت ليس حقيقة، لا أشعر بالراحة تجاه التكنولوجيا لأن الواقع مختلف، الإعلام مهم جداً للمجتمع، لكن علينا إدارة هذا الوضع جيدًا، لأن الأجيال الجديدة ستواجه مشاكل إذا لم يعرفوا كيفية استخدام هذه الأدوات، أنا أتفق مع كريم بنزيما".

وتابع بالقول: "بنزيما جاهز للعب غداً، لقد تعافى بشكل جيد، وتبقى له عام على عقده".

وأكد أنشيلوتي: "يجب أن ينهي أساطير النادي مسيرتهم في ريال مدريد، هذا ما يريده المشجعون والنادي، النادي والجماهير وأنا أعتقد ذلك".

وعلّق أنشيلوتي على تقارير صحفية حول اهتمام النادي بالمهاجم هاري كين، قائلاً: "يمكنني التحدث عن مستقبلي، وليس مستقبل الفريق، الذي يجري الآن، كين لاعب كبير، لكنه لاعب في توتنهام وعلينا احترام كل من اللاعب والنادي".