ريال مدريد يحدد مصير إدين هازارد مع النادي.. هل سيرحل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، السبت، رحيل لاعب الفريق إدين هازارد عن صفوف "الميرنغي"، في 30 يونيو/ حزيران، مع ختام منافسات موسم 2023/2022.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، حمل الإعلان عن مغادرة المهاحم البلجيكي للفريق، بناءً على اتفاق متبادل بين الطرفين.

قال فريق "الميرنغي"، في بيانه: "توصل نادي ريال مدريد لكرة القدم وإدين هازارد إلى اتفاق يغادر بموجبه اللاعب النادي اعتبارًا من 30 يونيو 2023".

وتابع البيان: "يود ريال مدريد أن يعبر عن تعاطفه مع إدين هازارد، ونتمنى له ولأسرته كلّ التوفيق في المرحلة التالية من مسيرته".

كان المهاجم البلجيكي قد قضى 4 مواسم مع النادي الإسباني، لم يكتب له النجاح خلال هذه الفترة، نظرًا لغيابه المتكرر عن تشكيل الفريق بداعي الإصابات.

وقد فاز هازارد بـ 8 ألقاب مع فريق "الميرنغي"، أبرزها: دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، والدوري الإسباني وكأس الملك، بينما ساهم في إحراز 19 هدفاً فقط.