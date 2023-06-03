أحرز هدفًا بـ "سرعة البرق".. إيلكاي غوندوغان يتصدر مشهد ديربي مانشستر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل إيلكاي غوندوغان هدفين، قاد من خلالهما فريقه مانشستر سيتي للفوز على غريمه مانشستر يونايتد بنتيجة 1/2، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "ويمبلي"، السبت، ضمن نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان متوسط الميدان الألماني قد احتاج 13 ثانية حتّى يفتتح أهداف فريق "السيتيسينز"، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، وبطريقة مشابهة سجّل الهدف الثاني عند الدقيقة 51، ليساهم في الظفر باللقب.



ونجح غوندوغان في تسجيل أحد أسرع الأهداف على مر تاريخ المباريات النهائية في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، ليلقي الإشادة والإطراء من مغرّدين على منصة تويتر.

ووصل إيلكاي غوندوغان (32 عامًا) للمساهمة التهديفية رقم 26 بقميص مانشستر سيتي، في مختلف مسابقات الموسم الجاري، إذ سجّل 19 هدفاً وقدّم 7 تمريرات حاسمة.