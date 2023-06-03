دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اتهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" المدير الفني لنادي روما الإيطالي، جوزيه مورينيو، بـ "إهانته واستخدامه لغة مسيئة" تجاه حكم مباراة الفريق مع نظيره إشبيلية الإسباني، في نهائي الدوري الأوروبي لموسم 2023/2022.

كان مورينيو قد انتقد بشدة الحكم أثناء وبعد هزيمة فريقه من أمام النادي الأندلسي في المشهد الختامي من مسابقة (اليوروباليغ).

وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، وصف المدرب البرتغالي إحدى القرارات بـ "الفضيحة"، موضّحاً: "لاعبو فريقي يستحقون المزيد، أنا أستحق المزيد".

وشوهد جوزيه مورينيو في ممر ملعب "بوشكاش أرينا" الذي احتضن المباراة النهائية، وهو يقول مراراً وتكراراً "إنه وصمة عار"، على الرغم من أنّه ليس من الواضح من الذي تمّ توجيه غضبه نحوه.

في غضون ذلك، أظهرت لقطات مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي اعتداء بعض جماهير نادي روما على حكم مباراة فريقها مع منافسه إشبيلية، أنتوني تايلور، وعائلته، خلال تواجدهم في المطار وعند سفرهم إلى بلادهم.

قال الاتحاد الأوروبي في بيان: "ندين بشدة السلوك العنيف الموجه نحو الحكم أنتوني تايلور وعائلته، مثل هذه التصرفات غير مقبولة وتقوض روح اللعب النظيف"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

ودعا "يويفا" إلى "بيئة آمنة ومحترمة لجميع المشاركين، بما في ذلك الحكام"، مؤكداً أنّه لن يتسامح مع "أي شكل من أشكال السلوك العنيف تجاههم".

كما علّق الحساب الرسمي لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على منصة تويتر على الواقعة، قائلاً: "صدمنا وفزعنا من الإساءة غير المبررة والمقيتة الموجهة إلى أنتوني وعائلته".

وتابع: "أنتوني هو أحد مسؤولي المباريات الأكثر خبرة وإنجازًا ونحن ندعمه وعائلته بالكامل".